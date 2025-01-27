У середу, 29 січня, відбудуться матчі 8-го туру Ліги чемпіонів. В одному з них на полі зійдуться Штурм та Лейпциг.

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Балакін розсудить матч Ліги чемпіонів

Разом з Миколою на поєдинку працюватимуть Олександр Беркут, Віктор Матяш та Віталій Романов, пише 24 канал з посиланням сайт УЄФА.

Зокрема працюватимуть зі швейцарцями на VAR, у складі Федая Сана та Лукаса Фендріха.

Це вже третє призначення Миколи Балакіна на гру основного етапу Ліги чемпіонів цього сезону. Раніше вони працювали на матчах Спарта – Брест та Баєр – РБ Зальцбург.

Зверніть увагу! Матч Штурм – Лейпциг відбудеться 29 січня о 22:00.

Відзначимо, що головний тренер РБ Лейпциг критикував Миколу Балакіна за його рішення.