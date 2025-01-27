"Леви" вже провели два контрольні спаринги (Кечкемет і Богеміанс). Попереду у "зелено-білих" ще чотири товариські матчі (Термаліка, Железнічар, Динамо Батумі та Полісся). У двох попередніх поєдинках за львівський клуб дебютували зимові новачки.

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Педрозу та Бруніньйо стануть повноцінними гравцями Карпат?

Заступник генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш розповів, чи будуть "леви" викупляти контракти центрального захисника Жана Педрозу та атакувального півзахисника Бруніньйо. Обидва бразильські легіонери грають у Карпатах на правах оренди до кінця поточного сезону-2024/2025, пише 24 Канал із посиланням на "ТаТоТаке".

Функціонер львів'ян зізнався, що у клубі цілком задоволені виступами обох бразильців. Тому Карпати зроблять усе можливе, аби активувати опцію викупу угод Педрозу та Бруніньйо. Авдиш впевнений, що у другій частині сезону ці легіонери ще більше доведеться, чому клуб повинен залишити їх в УПЛ.

Я не говоритиму точних цифр, але за одного з них доведеться заплатити більше мільйона євро. Приблизно півтора. Точну цифру не буду називати. Це не переплата за Жана Педрозу. Його ціна буде набагато більшою, коли ми викупимо його контракт,

– розповів Авдиш.

Нагадаємо, що Бруніньйо перебрався у Львів у вересні минулого року, а Педрозу – у липні 2024-го.

Також заступник гендиректора "зелено-білих" розповів, що два клуби української першості активно розпитувались за Бруніньйо та намагались дізнатись деталі його контракту. Однак саме у Карпат є першочергове право викупу.

Довідка. Портал Transfermarkt оцінює вартість Жана Педрозу у 900 тисяч євро, а Бруніньйо – 800 тисяч євро.

Головне про кар'єру Бруніньйо та Педрозу

Обидва мають контракти зі своїми клубами до кінця 2026-го року.

Жан Педрозу до переходу у Карпати виступав за бразильський Куритиба, з яким у нього є чинний контракт. Натомість Бруніньйо пограв за цілий ряд бразильських клубів. У Львів приїхав із Атлетіко Мінейро, з яким пов'язаний угодою.

У футболці Карпат 20-річний центрбек вже провів 14 матчів, у яких встиг відзначитись дебютним голом (у ворота Руха).

Бруніньйо вже має за своєю спиною 12 поєдинків за "левів", у яких забив 3 голи.

До слова, вже 31 січня Карпати проведуть свій наступний товариський матч на зборах у Туреччині. Підопічні Владислава Лупашка зіграють проти польської Термаліки. У лютому "зелено-білі" зіграють ще три поєдинки – 1 лютого проти боснійського Железнічара, 7 лютого проти грузинського Динамо Батумі та 12 лютого із житомирським Поліссям.