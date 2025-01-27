"Львы" уже провели два контрольных спарринга (Кечкемет и Богемианс). Впереди у "зелено-белых" еще четыре товарищеских матча (Термалика, Железничар, Динамо Батуми и Полесье). В двух предыдущих поединках за львовский клуб дебютировали зимние новички.

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Педрозу и Бруниньо станут полноценными игроками Карпат?

Заместитель генерального директора Карпат по внешним коммуникациям Олег Авдыш рассказал, будут ли "львы" выкупать контракты центрального защитника Жана Педрозу и атакующего полузащитника Бруниньо. Оба бразильские легионеры играют в Карпатах на правах аренды до конца текущего сезона-2024/2025, пишет 24 Канал со ссылкой на "ТаТоТаке".

Функционер львовян признался, что в клубе вполне довольны выступлениями обоих бразильцев. Поэтому Карпаты сделают все возможное, чтобы активировать опцию выкупа соглашений Педрозу и Бруниньо. Авдыш уверен, что во второй части сезона эти легионеры еще больше придется, почему клуб должен оставить их в УПЛ.

Я не буду говорить точных цифр, но за одного из них придется заплатить больше миллиона евро. Примерно полтора. Точную цифру не буду называть. Это не переплата за Жана Педрозу. Его цена будет намного больше, когда мы выкупим его контракт,

– рассказал Авдыш.

Напомним, что Бруниньо перебрался во Львов в сентябре прошлого года, а Педрозу – в июле 2024-го.

Также заместитель гендиректора "зелено-белых" рассказал, что два клуба украинского первенства активно расспрашивали за Бруниньо и пытались узнать детали его контракта. Однако именно у Карпат есть первоочередное право выкупа.

Справка. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жана Педрозу в 900 тысяч евро, а Бруниньо – 800 тысяч евро.

Главное о карьере Бруниньо и Педрозу

Оба имеют контракты со своими клубами до конца 2026-го года.

Жан Педрозу до перехода в Карпаты выступал за бразильский Куритиба, с которым у него есть действующий контракт. Зато Бруниньо поиграл за целый ряд бразильских клубов. Во Львов приехал из Атлетико Минейро, с которым связан соглашением.

В футболке Карпат 20-летний центрбек уже провел 14 матчей, в которых успел отметиться дебютным голом (в ворота Руха).

Бруниньо уже имеет за своей спиной 12 поединков за "львов", в которых забил 3 гола.

К слову, уже 31 января Карпаты проведут свой следующий товарищеский матч на сборах в Турции. Подопечные Владислава Лупашко сыграют против польской Термалики. В феврале "зелено-белые" сыграют еще три поединка – 1 февраля против боснийского Железничара, 7 февраля против грузинского Динамо Батуми и 12 февраля с житомирским Полесьем.