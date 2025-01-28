В среду, 29 января, в Лиге чемпионов 2024-2025 состоятся матчи восьмого тура основной стадии. Среди участников будет и донецкий Шахтер, который играет на выезде против дортмундской Боруссии, сообщает 24 Канал.

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Призрачные шансы Шахтера призрачные шансы

"Горняки" уже почти остались без шансов на проход в плей-офф. Несмотря на победу над Брестом, результаты других матчей оказались не в пользу Шахтера.

Команде Марино Пушича надо во что бы то ни стало обыгрывать Боруссию, при этом делать это с как можно большим счетом. И при этом дончане зависимы от результатов других игр. Украинской команде нужно выполнение следующих трех условий:

непроигрыш Милана на поле Динамо Загреб

непроигрыш Брюгге на выезде против Манчестер Сити

победа ПСЖ над Штутгартом с разницей в 4 и более голов

Поэтому отчетная игра для Шахтера будет в первую очередь последней возможностью заработать очки в таблицу коэффициентов, а также добыть дополнительные призовые. Соперник у нашей команды грозный, но он в глубоком кризисе.

Боруссия в прошлом году играла в финале ЛЧ, а сейчас досрочно прошла в плей-офф и сохраняет шансы на топ-8. Однако в чемпионате показатели катастрофические. Дортмунд идет аж 11-ым, а на прошлой неделе уволил своего тренера Нури Шахина.

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Тем не менее именно Боруссия будет фаворитом в отчетной встрече. Коэффициент на победу немецкого клуба составляет 1,40, тогда как Шахтера – 7,00. Ничья же оценивается в 5,40. На непроигрыш донетчан выставлен коэффициент 3,05.

А вот шансов на проход "горняков" в плей-офф и вправду почти нет – 125,00. При этом эксперты не сомневаются в большом количестве голов во встрече. Вероятность "тотал больше 2,5" составляет всего 1,49, тогда как ТМ2,5 – 2,65.

Главные фавориты на забитый гол:

Серу Гирасси (Боруссия Д) – 1,80

Максимилиан Байер (Боруссия Д) – 2,10

Джованни Рейна (Боруссия Д) – 3,00

Юлиан Брандт (Боруссия Д) – 3,30

Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д) – 3,30

Паскаль Грос (Боруссия Д) – 3,50

Феликс Нмеча (Боруссия Д) – 3,50

Лассина Траоре (Шахтер) – 4,30

Где смотреть. Матч Боруссия Дортмунд – Шахтер состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" 29 января. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер и Боруссия имеют в своем активе четыре очных матча в истории. Впервые клубы пересеклись в квалификации Лиги чемпионов 2001-2002 и тогда немцы дважды одолели украинский клуб – 2:0 на выезде и 3:1 дома.

Вторая встреча команд состоялась в сезоне 2012-2013, но уже на стадии 1/8 финала. В донецке соперники расписали боевую ничью 2:2, но в Дортмунде подопечные Клоппа не оставили "горнякам" шансов (3:0).