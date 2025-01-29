Пушич оценил результаты Шахтера в ЛЧ перед решающим матчем с Боруссией

В среду, 29 января, состоятся поединки последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Боруссия Дортмунд дома будет принимать донецкий Шахтер.

Накануне этого матча главный тренер "горняков" Марино Пушич принял участие в традиционной пресс-конференции. Среди прочего он поделился мыслями о результатах своей команды в нынешнем сезоне обновленной Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Шахтера.

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Что сказал Пушич перед матчем

Сейчас Шахтер идет на 27 месте в турнирной таблице, набрав семь очков в семи поединках. Наставник донетчан признался, доволен ли выступлениями своих подопечных на этом этапе.

"Мы играем последний матч в первом сезоне обновленного турнира, и все еще – знаю, что лишь теоретически, но боремся за выход дальше. Это уже очень хорошее достижение для нас. Хотя, думаю, мы могли бы иметь на одно или два очка больше, мы их заслужили. Но если бы в начале этой ЛЧ, когда я увидел всех соперников Шахтера, мне сказали, что перед последним туром мы все еще будем иметь шансы на выход в плей-офф, я бы сразу согласился на это.

Я считаю, мы проделали очень хорошую работу. Хотя еще раз отмечу, что, например, в игре против ПСВ мы могли и должны были взять больше. К сожалению, обстоятельства сложились так, как сложились. Но это был замечательный опыт для большого количества наших молодых игроков, которые впервые играли на таком уровне", – сказал Пушич.

Полная пресс-конференция Марино Пушича и Педринью: смотрите видео

Отметим, что матч Боруссия Дортмунд – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Это будет пятая очная встреча между командами, до этого немецкий клуб одержал три победы и однажды была зафиксирована ничья.