Напередодні цього матчу головний тренер "гірників" Маріно Пушич взяв участь у традиційній пресконференції. Серед іншого він поділився думками щодо результатів своєї команди в нинішньому сезоні оновленої Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Шахтаря.

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Що сказав Пушич перед матчем

Наразі Шахтар йде на 27 місці в турнірній таблиці, набравши сім очок у семи поєдинках. Наставник донеччан зізнався, чи задоволений виступами своїх підопічних на цьому етапі.

"Ми граємо останній матч у першому сезоні оновленого турніру, і все ще – знаю, що лише теоретично, але боремося за вихід далі. Це вже дуже хороше досягнення для нас. Хоча, думаю, ми могли б мати на одне чи два очки більше, ми їх заслужили. Але якби на початку цієї ЛЧ, коли я побачив усіх суперників Шахтаря, мені сказали, що перед останнім туром ми все ще матимемо шанси на вихід у плей-оф, я б одразу погодився на це.

Я вважаю, ми зробили дуже хорошу роботу. Хоча ще раз зазначу, що, наприклад, у грі проти ПСВ ми могли та мали взяти більше. На жаль, обставини склалися так, як склалися. Але це був чудовий досвід для великої кількості наших молодих гравців, які вперше грали на такому рівні", – сказав Пушич.

Повна пресконференція Маріно Пушича та Педрінью: дивіться відео

Зазначимо, що матч Боруссія Дортмунд – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це буде п'ята очна зустріч між командами, до цього німецький клуб здобув три перемоги й одного разу була зафіксована нічия.