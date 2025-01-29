Боруссия Д – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов 2024-2025

Донецкий Шахтер и дортмундская Боруссия сыграют матч в рамках Лиги чемпионов 29 января 2024 года. Трансляцию игры в Дортмунде можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 29 января, в Лиге чемпионов пройдет матч 8 тура с участием донецкого Шахтера. Чемпион Украины проведет выездную игру против дортмундской Боруссии, сообщает 24 Канал.

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Шансов почти нет

Донецкий клуб сохранил шансы на выход в плей-офф, однако они довольно призрачные. Шахтер идет 27-ым, отставая от проходной зоны на три балла. Поэтому для сохранения надежды команде Пушича надо побеждать в Дортмунде.

При этом "горнякам" необходима как можно более крупная победа, ведь разница мячей у них крайне ужасная. Однако и это не гарантирует Шахтеру успех, ведь требуется выполнение еще трех условий в параллельных встречах:

непроигрыш Брюгге против Манчестер Сити

непроигрыш Милана против Динамо Загреб

победа ПСЖ над Штутгартом как минимум в 4 мяча

Боруссия же в свою очередь уже гарантировала себе место в плей-офф, но еще надеется зацепиться за топ-восьмерку. Сейчас команда идет 14-й, лишь в одном балле позади заветного места. Именно восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала.

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Где смотреть

Матч Боруссия Дортмунд – Шахтер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 22 января в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе в Дортмунде.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Боруссия Дортмунд – Шахтер. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.