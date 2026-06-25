Гол 18-летнего таланта и напряженная концовка: Босния обыграла Катар и почти вышла в 1/16 ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар во втором туре чемпионата мира-2026. Балканцы фактически обеспечили себе место в плей-офф, набрав 4 очка и заняв 3-е место в группе.

Боснийцы провели сильный первый тайм и ещё до перерыва дважды поразили ворота соперника. Впрочем, Катар не сдался и заставил команду Сергея Барбареза понервничать до финального свистка, сообщает "24 Канал".

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Босния и Герцеговина – Катар 3:1

Голы: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42

Сборная Боснии активнее начала матч и настойчиво искала путь к воротам соперника. На 29-й минуте счет открыл Алайбегович, который мощным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов голкиперу Катара.

18-летний вингер "Зальцбурга" вошёл в историю как самый молодой автор гола дальним ударом на чемпионатах мира.

Вскоре боснийцы удвоили преимущество. Эдин Джеко выполнил прострел с правого фланга, а мяч после рикошета от катарского защитника оказался в воротах. Для "Мундиаля-2026" это стал очередной автогол – уже десятый.

Еще до перерыва Джеко мог сделать счет разгромным, однако легендарный нападающий попал в штангу во время выхода один на один.

Босния и Герцеговина – Катар обзор матча: смотрите видео от Megogo

Катар едва не совершил камбэк

В конце первого тайма команда Хулена Лопетеги вернула интригу в матч. На 42-й минуте Аль-Хайдос сократил отставание, а вскоре Педру Мигель проверил на прочность каркас ворот боснийцев.

После перерыва Катар больше владел мячом и пытался спастись от поражения. Впрочем, команда Сергея Барбареза выстояла и забила третий гол. Точку в матче поставил вышедший на замену Махмич — для молодого боснийца это второй гол на этом чемпионате мира.

Босния и Герцеговина набрала четыре очка и фактически гарантировала себе место в 1/16 финала чемпионата мира-2026 как минимум по рейтингу команд, занявших третьи места. В другом матче группы Швейцария победила Канаду со счётом 2:1.