Боснійці провели сильний перший тайм і ще до перерви двічі вразили ворота суперника. Втім, Катар не здався та змусив команду Сергея Барбареза понервувати до фінального свистка, передає 24 Канал.

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Боснія і Герцеговина – Катар 3:1

Голи: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (Автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42

Збірна Боснії активніше розпочала поєдинок і наполегливо шукала шлях до воріт суперника. На 29-й хвилині рахунок відкрив Алайбегович, який потужним ударом з-за меж штрафного не залишив шансів голкіперу Катару.

18-річний вінгер Зальцбурга увійшов в історію як наймолодший автор голу дальнім ударом на чемпіонатах світу.

Невдовзі боснійці подвоїли перевагу. Едін Джеко виконав простріл з правого флангу, а м'яч після рикошету від катарського захисника опинився у воротах. Для Мундіалю-2026 це став черговий автогол – вже десятий.

Ще до перерви Джеко міг зробити рахунок розгромним, однак легендарний форвард влучив у стійку під час виходу сам на сам.

Боснія і Герцеговина – Катар огляд матчу: дивіться відео від Megogo

Катар ледь не створив камбек

Наприкінці першого тайму команда Хулена Лопетегі повернула інтригу в матч. На 42-й хвилині Аль-Хайдос скоротив відставання, а незабаром Педру Мігел перевірив на міцність каркас воріт боснійців.

Після перерви Катар більше володів м'ячем і намагався врятуватися від поразки. Втім, команда Сергея Барбареза вистояла та забила втретє. Крапку у матчі поставив вийшовший на заміну Махмич – для молодого боснійця це другий гол на цьому чемпіонаті світу.

Боснія і Герцеговина набрала чотири очки та фактично гарантувала собі місце в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 щонайменше через рейтинг третіх місць. В іншому матчі групи Швейцарія перемогла Канаду з рахунком 2:1.