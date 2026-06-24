24 червня капітан збірної Аргентини відзначає свій 39-й день народження. Напередодні форвард розповів про своє майбутнє, фізичну форму та шанси зіграти ще на одному чемпіонаті світу, передає La Gazzetta dello Sport.

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Що сказав Мессі?

Попри поважний для футболіста вік, Ліонель Мессі продовжує демонструвати високий рівень гри та залишається одним із лідерів збірної Аргентини. Втім, щодо участі в чемпіонаті світу-2030 восьмиразовий володар "Золотого м'яча" поки не будує жодних планів.

За словами нападника, він живе сьогоденням і не хоче заглядати настільки далеко вперед.

Я не знаю, чи зіграю на чемпіонаті світу 2030 року. Чесно кажучи, зараз я про це не думаю. Це здається таким далеким. Я живу одним днем і зосереджений на теперішньому,

– заявив Мессі.

Аргентинець наголосив, що продовжуватиме виступати доти, доки відчуватиме, що приносить користь команді та перебуває в хороших фізичних кондиціях.

Насолоджується футболом у 39 років

Мессі також розповів, як йому вдається підтримувати форму в 39 років. Форвард зазначив, що на полі думає не про вік, а про задоволення від гри.

Лідер Інтер Маямі підкреслив, що поки почувається добре фізично та має бажання боротися за нові перемоги. Водночас він визнає, що рано чи пізно організм дасть про себе знати.

Крім того, Мессі поділився думками про найкращий подарунок на день народження. За словами футболіста, він уже отримав від життя все, про що міг мріяти у спорті, тому зараз просить лише здоров'я для себе та своєї родини.

Нагадаємо, що Мессі є чинним чемпіоном світу у складі збірної Аргентини та найкращим бомбардиром в історії Мундіалів із 18 забитими м'ячами. Якщо легендарний форвард все ж зіграє на ЧС-2030, йому буде вже 43 роки.