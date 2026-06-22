Плеймейкер збірної Аргентини вкотре довів свій статус легенди світового футболу. Черговий результативний удар дозволив йому перевершити досягнення всіх попередніх зірок чемпіонатів світу, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про історичний гол Мессі?

У поєдинку другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Австрії Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем, який став для нього 17-м на світових першостях. Таким чином капітан "альбіселесте" встановив новий абсолютний рекорд турніру.

Гол Мессі у ворота Австрії: дивіться відео від Megogo

До цього аргентинець ділив перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу з німцем Мірославом Клозе. Втім, гол у ворота австрійців дозволив йому вийти на чисту першу позицію та залишити конкурентів позаду.

Особливого значення досягненню додає той факт, що Мессі продовжує демонструвати високий рівень гри навіть у ветеранському для футболіста віці. Наприкінці матчу проти Австрії аргентинець забив вдруге і довів загальну кількість голів на чемпіонатах світу до 18.

Ліонель вийшов на одноосібне перше місце у списку бомбардирів чемпіонату світу-2026 – він вже п'ять разів забивав на цьому Мундіалі.

Які ще рекорди встановив аргентинець?

Після голу у ворота Алжиру у попередньому матчі Мессі став рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах світу з-за меж штрафного майданчика – 5. Бразилець Роберто Рівеліно востаннє оновлював це досягнення аж у 1978 році.

Лео також повторив рекорд за кількістю голів на чемпіонатах світу поспіль. Раніше Жюст Фонтен та Жаірзіньо забивали у 6 матчах поспіль.

Аргентинець став першим футболістом в історії, який забивав 12 різним національним збірним на чемпіонатах світу.