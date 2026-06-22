Плеймейкер сборной Аргентины в очередной раз подтвердил свой статус легенды мирового футбола. Очередной результативный удар позволил ему превзойти достижения всех предыдущих звезд чемпионатов мира, сообщает "24 Канал".

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Что известно об историческом голе Месси?

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии Лионель Месси отличился забитым мячом, который стал для него 17-м на мировых первенствах. Таким образом, капитан "альбиселесте" установил новый абсолютный рекорд турнира.

Гол Месси в ворота Австрии: смотрите видео от Megogo

До этого аргентинец делил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира с немцем Мирославом Клозе. Впрочем, гол в ворота австрийцев позволил ему выйти на единоличную первую позицию и оставить конкурентов позади.

Особое значение этому достижению придает тот факт, что Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры даже в ветеранском для футболиста возрасте. Благодаря голу в ворота Австрии Лионель вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров чемпионата мира-2026 — он уже четыре раза забивал на этом Мундиале.

Какие еще рекорды установил аргентинец?

После гола в ворота Алжира в предыдущем матче Месси стал рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира из-за пределов штрафной площадки — 5. Бразилец Роберто Ривелино в последний раз обновлял это достижение ещё в 1978 году.

Лео также повторил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира подряд. Ранее Жюст Фонтен и Жаирзиньо забивали в 6 матчах подряд.

Аргентинец стал первым футболистом в истории, забивавшим 12 раз в ворота разных национальных сборных на чемпионатах мира.