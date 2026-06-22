Поки зірковий батько нищив оборону суперника, на трибунах розгорталася власна драма. За грою Мессі спостерігала його родина, проте синів футболіста більше цікавили особисті розбірки, про це розповість 24 Канал.

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Як поводили себе сини Мессі під час матчу?

У соцмережах стрімко набирають перегляди кадри, де старший син Тьяго влаштував погоню за середнім братом Матео. Хлопці ганялися один за одним між кріслами, повністю ігноруючи події на футбольному полі. Схоже, сини капітана щось не поділили, і феєрична гра батька у той момент відійшла для них на другий план.

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