Поки зірковий батько нищив оборону суперника, на трибунах розгорталася власна драма. За грою Мессі спостерігала його родина, проте синів футболіста більше цікавили особисті розбірки, про це розповість 24 Канал.
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Як поводили себе сини Мессі під час матчу?
У соцмережах стрімко набирають перегляди кадри, де старший син Тьяго влаштував погоню за середнім братом Матео. Хлопці ганялися один за одним між кріслами, повністю ігноруючи події на футбольному полі. Схоже, сини капітана щось не поділили, і феєрична гра батька у той момент відійшла для них на другий план.
Як Аргентина з Мессі розпочала гру на ЧС-2026?
- Мессі став першим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026). Завдяки трьом забитим м'ячам аргентинець довів свій загальний показник на Мундіалях до 16 голів, зрівнявшись із найкращим бомбардиром турніру Мірославом Клозе.
На чемпіонаті світу-2026 збірна Аргентини виступає як чинний чемпіон світу та потрапила до групи J, де її суперниками є Австрія, Алжир і Йорданія. Наступну гру групового етапу аргентинці проведуть проти Австрії (22 червня), і перемога в цьому матчі забезпечить "альбіселесте" достроковий вихід до 1/16 фіналу.