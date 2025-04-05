Бостон Селтикс установил абсолютный рекорд НБА: эффектное видео

В субботу, 5 апреля, состоялись поединки очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Бостон Селтикс дома принимал Финикс Санз.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 123:103. В этом матче им также покорилось историческое достижение.

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Феноменальный показатель

Подопечные Джо Мазуллы реализовали 14 трехочковых бросков. Благодаря этому они побили рекорд лиги по общему количеству дальних попаданий в одном сезоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Сейчас в активе "Селтикс" 1370 точных бросков. Это уже на семь больше, чем у Голден Стейт Уорриорз в кампании-2022/2023, который удерживал до этого рекорд.

Смотрите видео с подборкой трехочковых попаданий от Бостон Селтикс

К слову. До конца регулярного сезона НБА остается еще пять матчей, поэтому Бостон Селтикс еще значительно повысит планку этого рекорда. Следующую игру они проведут в ночь с 6 на 7 апреля против Вашингтон Уизардс.

Напомним, что недавно было установлен еще один рекорд в НБА. Его себе в актив записал Милуоки Бакс.