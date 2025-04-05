Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 123:103. У цьому матчі їм також підкорилося історичне досягнення.

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Феноменальний показник

Підопічні Джо Мазулли реалізували 14 триочкових кидків. Завдяки цьому вони побили рекорд ліги за загальною кількістю дальніх влучань в одному сезоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.

Наразі в активі "Селтікс" 1370 точних кидків. Це вже на сім більше, ніж у Голден Стейт Ворріорз у кампанії-2022/2023, який утримував до цього рекорд.

Дивіться відео з підбіркою триочкових влучань від Бостон Селтікс

До слова. До кінця регулярного сезону НБА залишається ще п'ять матчів, тож Бостон Селтікс ще значно підвищить планку цього рекорду. Наступну гру вони проведуть в ніч з 6 на 7 квітня проти Вашингтон Візардс.

Нагадаємо, що нещодавно було встановлено ще один рекорд в НБА. Його собі в актив записав Мілвокі Бакс.