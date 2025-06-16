Им приписывают роман: Даша Квиткова интригующе прокомментировала неудачу игрока Динамо на Евро

Известная блогерша решила поддержать Владимира Бражко, которого называют ее бойфрендом. Футболист Динамо едва не подвел сборную Украины на молодежном Евро.

Сборная Украины U-21 продолжает выступления на молодежном Евро-2025. После поражения от Дании в первом туре "сине-желтые" смогли победить Финляндию, сообщает 24 Канал.

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Квиткова и Бражко в инстаграме

Несмотря на это завершать матч Украине приходилось в меньшинстве. Капитан команды Владимир Бражко получил две желтые карточки и досрочно покинул поле. После игры капитан Динамо признал свою вину за этот инцидент.

Был не прав из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч. Это сейчас самое важное. Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня,

– написал Бражко на своей странице в инстаграм.

Игрока поддержали его подписчики, но наибольшее внимание было приковано к комментарию Дарьи Квитковой. Известная блогерша поставила три эмодзи, символизирующие объятия, сердце и огонь.



Квиткова поддержала Бражко после удаления на Евро-2025 / скриншот из инстаграма

Сам Бражко ответил на этот комментарий также "объятиями". Напомним, что в СМИ уже долгое время распространяется информация о романе между Владимиром и Дарьей.

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Впрочем сама пара пока публично не подтверждала свои отношения. Ранее пару видели вместе на свадьбе игрока Динамо, а перед выездом молодежки на Евро Квиткова провожала Бражко до автобуса.

Напомним, что сборная Украины U-21 вышла на второе место в своей группе на Евро-2025. Для прохода в плей-офф команде Унаи Мельгосы достаточно быть не проиграть Нидерландам в последнем туре. Матч начнется 18 июня в 19:00 по киевскому времени.