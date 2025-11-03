Бразильцы Шахтера потроллили защитника Динамо из-за его оскорбительные слова о "пародии"

В рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу донецкий Шахтер второй раз подряд в текущем сезоне-2025/2026 встретился с киевским Динамо. "Горнякам" удалось взять реванш у киевлян за поражение в 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу донецкого клуба. После победного матча бразильские легионеры Шахтера сделали совместное фото в раздевалке, которым ответили на оскорбление со стороны центрального защитника Динамо Дениса Попова, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Изаки.

Как бразильцы Шахтера ответили Попову?

Бразильцы донецкого клуба распространили совместную фотографию в своих соцсетях, добавив подпись: "Fake Brazilians".



Ответ бразильцев Шахтера для Попова / Скриншот из инстаграма Изаки

Интересно, что два из трех голов дончан забивали как раз бразильцы. Уже на 3-й минуте Эгиналду быстро размочил нули на табло "Арены Львов", а на старте второго тайма Невертон во второй раз в этом матче вывел "горняков" вперед 2:1. Еще один мяч в собственные ворота отправил Владислав Кабаев, который поставил точку в поединке 3:1.

Что сказал Попов в сторону бразильцев Шахтера?

После матча Кубка Украины-2025/2026, в котором Динамо выбило Шахтер уже на стадии 1/8 финала, Денис Попов некрасиво высказался о бразильских игроках "горняков".

Центральный защитник киевлян в комментарии Футбольному Сектору сравнил нынешних бразильцев Шахтера с их земляками, которые ранее выступали за дончан. Попов назвал это все "пародией на тот Шахтер".

2 ноября легионеры донецкого клуба ответили Попову.

В то же время главный тренер "горняков" Арда Туран прокомментировал оскорбительные слова защитника Динамо.

Отметим, что благодаря победе Шахтер увеличил свое преимущество над Динамо в турнирной таблице уже до четырех баллов – 24 против 20-ти очков у киевлян. В 12-м туре УПЛ-2025/2026 "горняки" сыграют во Львове против дебютанта первенства Полтавы (9 ноября), а вот команда Александра Шовковского в этот игровой день дома примет черкасское ЛНЗ.