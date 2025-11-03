Игра прошла в напряженной атмосфере, ведь игроки часто толкались и устраивали драки. После матча тренер Шахтера Арда Туран дал эмоциональную пресс-конференцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера.

Что сказал Туран о Попове?

Турецкий наставник прокомментировал оскорбительные слова защитника Динамо Дениса Попова перед игрой. После победы в Кубке Украины над Шахтером игрок назвал действующих футболистов донетчан "пародией" на бывших легионеров.

Позже Денис заявил, что он подобрал неправильное слово и не хотел никого обидеть. Тем не менее Туран заявил, что Попов должен был бы проявить больше уважения к "горнякам".

Мы стараемся не обращать внимания на высказывания наших соперников. Однако я убежден, что сегодня мои игроки дали прекрасный ответ непосредственно своей игрой и результатом. Считаю, что в подобных высказываниях следует проявлять больше уважения к сопернику. Я убежден, что Попов когда-то тоже был молодым игроком,

– начал Туран.

"Он должен понимать, что должен быть примером для младшего поколения футболистов. Ими, в частности, являются наши молодые бразильцы. Им действительно непросто, они прибыли в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что в стране продолжается война, они пытаются делиться своими мечтами с тысячами детей здесь, в Украине", – считает тренер Шахтера.

Поэтому очень важно относиться с должным уважением к любому сопернику. Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень. И я хочу подчеркнуть, что этот ответ я даю не как главный тренер Шахтера, а просто как человек,

– резюмировал турецкий наставник.

К слову, после встречи бразильские футболисты Шахтера решили потроллить Попова. В инстаграме Изаки Силвы появилось их совместное фото из раздевалки, которое они подписали фразой "Фейковые бразильцы".



Бразильцы Шахтера передают привет Попову / фото из инстаграма Изаки Силвы

Отметим, что этот успех стал для игроков Шахтера не только сатисфакцией за слова игрока Динамо. Посреди недели киевляне одержали волевую победу над донетчанами в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

