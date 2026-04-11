Инцидент произошел за несколько часов до стартового свистка, когда команды уже готовились к поединку. Огонь нанес серьезные повреждения инфраструктуре арены, пишет talksport.

Что произошло на стадионе?

Пожар вспыхнул на домашнем стадионе швейцарского клуба Базель "Санкт-Якоб Парк". По предварительным данным, возгорание возникло в одной из технических зон арены и быстро распространилось.

Огонь нанес серьезный ущерб раздевалке первой команды на стадионе, уничтожив футболки, футбольные бутсы и медицинское оборудование.

На место оперативно прибыли спасатели, которые локализовали огонь. Сообщается, что обошлось без пострадавших, однако часть трибун и внутренних помещений получила повреждения.

Матч пришлось отменить

Из-за инцидента организаторы приняли решение не проводить запланированный матч. Игру перенесли на другую дату, ведь безопасность зрителей и участников является приоритетом.

Сейчас идет оценка ущерба и установление причин пожара. В клубе Базель пообещали в ближайшее время предоставить дополнительную информацию о ситуации и новой даты поединка.

Базель является действующим чемпионом Швейцарии. В этом сезоне команда занимает 4 место, а лидером является Тун.