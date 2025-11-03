Гра пройшла у напруженій атмосфері, адже гравці часто штовхались та влаштовували бійки. Після матчу тренер Шахтаря Арда Туран дав емоційну пресконференцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Шахтаря.

Що сказав Туран про Попова?

Турецький наставник прокоментував образливі слова захисника Динамо Дениса Попова перед грою. Після перемоги в Кубку України над Шахтарем гравець назвав чинних футболістів донеччан "пародією" на колишніх легіонерів.

Пізніше Денис заявив, що він підібрав неправильне слово та не хотів нікого образити. Тим не менш Туран заявив, що Попов мав би проявити більше поваги до "гірників".

Ми намагаємося не звертати уваги на висловлювання наших суперників. Проте я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатом. Вважаю, що у подібних висловлюваннях слід проявляти більше поваги до суперника. Я переконаний, що Попов колись теж був молодим гравцем,

– розпочав Туран.

"Він мав би розуміти, що має бути прикладом для молодшого покоління футболістів. Ними, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто, вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І попри те, що в країні триває війна, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут, в Україні", – вважає тренер Шахтаря.

Тому дуже важливо ставитися з належною повагою до будь-якого суперника. Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень. І я хочу наголосити, що цю відповідь я даю не як головний тренер Шахтаря, а просто як людина,

– резюмував турецький наставник.

До слова, після зустрічі бразильські футболісти Шахтаря вирішили потролити Попова. В інстаграмі Ізакі Сілви з'явилось їх спільне фото з роздягальні, яке вони підписали фразою "Фейкові бразильці".



Бразильці Шахтаря передають привіт Попову / фото з інстаграму Ізакі Сілви

Зазначимо, що цей успіх став для гравців Шахтаря не тільки сатисфакцією за слова гравця Динамо. Посеред тижня кияни здобули вольову перемогу над донеччанами в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

