Легенда сборной Бразилии и Серии А завершил карьеру – трогательное видео

Полузащитник Филипе Мело сыграл немало поединков во время длительной карьеры. Бразилец выиграл также выиграл приличное количество трофеев, но время взяло верх над футболистом.

Сегодня, 24 января, бывшая звезда Ювентуса и Интера объявил о завершении карьеры. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в 41 год, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм хавбека.

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Мело попрощался с футболом

Фелипе Мело на своей странице в инстаграме опубликовал трогательное видео, где вспомнил все лучшие моменты в своей яркой карьере. Бразильский полузащитник поблагодарил всех, кто помогал на его пути.

Я хотел поблагодарить все клубы, за которые я имел удовольствие играть, болельщикам, которые были топливом для моего путешествия, моим партнерам по команде, всем людям, которые сделали это путешествие возможным, и моей семье, которая всегда верила в меня. Но, прежде всего, я благодарю Бога, который дал мне дар, мужество и возможность все это пережить,

– написал Мело.

Напомним, что кроме Ювентуса и Интера, Фелипе Мело играл в Фиорентине, Галатасарае и Палмейрасе, где выиграл немало трофеев, в том числе три Кубка Либертадорес. Последним клубом в карьере бразильца был Флуминенсе.

За сборную Бразилии Мело сыграл в 22 матчах, где отметился 2 забитыми мячами. В 2009 году Фелипе вместе с "селесао" получил Кубок конфедераций