Сьогодні, 24 січня, колишня зірка Ювентуса та Інтера оголосив про завершення кар'єри. Гравець прийняв рішення повісити бутси на цвях у 41 рік, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм хавбека.

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Мело попрощався з футболом

Феліпе Мело на своїй сторінці в інстаграмі опублікував зворушливе відео, де пригадав усі найкращі моменти у свої яскравій кар'єрі. Бразильський півзахисник подякував усім, хто допомагав на його шляху.

Я хотів подякувати всім клубам, за які я мав задоволення грати, вболівальникам, які були паливом для моєї подорожі, моїм партнерам по команді, всім людям, які зробили цю подорож можливою, і моїй родині, яка завжди вірила в мене. Але, перш за все, я дякую Богу, який дав мені дар, мужність і можливість усе це пережити,

– написав Мело.

Нагадаємо, що окрім Ювентуса та Інтера, Феліпе Мело грав у Фіорентині, Галатасараї та Палмейрасі, де виграв чимало трофеїв, в тому числі три Кубки Лібертадорес. Останнім клубом у кар'єрі бразильця був Флуміненсе.

За збірну Бразилії Мело зіграв у 22 матчах, де відзначився 2 забитими м'ячами. У 2009 році Феліпе разом з "селесао" здобув Кубок конфедерацій