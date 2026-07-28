Скандал после ЧМ-2026: IFAB признала роковую ошибку судьи, стоившей Швейцарии места в 1/2

IFAB официально подтвердило ошибку арбитра в матче Аргентина – Швейцария. Противоречивое удаление Бреля Эмболо не соответствовало действующему протоколу VAR.

Решение рефери в четвертьфинале чемпионата мира-2026 вызвало волну критики сразу после финального свистка. Теперь международные футбольные законодатели фактически подтвердили, что арбитр превысил свои полномочия при просмотре эпизода, пишет Reuters .

IFAB объяснила, почему арбитр не имел права изымать Эмболо

Международный совет футбола (IFAB) признал, что второе предупреждение форварда сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Аргентины было вынесено с нарушением действующего протокола VAR.

В заявлении IFAB подчеркнули, что система видеоповторов не позволяет просматривать само решение о назначении желтой карточки, если речь идет не об ошибочной идентификации футболиста. VAR может помочь только установить, кто именно совершил нарушение, но не изменять оценку самого эпизода.

В организации отметили, что эксперимент с использованием правила ложной идентификации для случаев симуляции на ЧМ-2026 получил положительные отзывы. В то же время, его еще не внесли в официальный протокол, поэтому применять такую практику арбитры пока не имеют права.

Скандальное изъятие повлияло на долю четвертьфинала

На 72-й минуте встречи между Аргентиной и Швейцарией возникла стычка с участием Леандро Паредеса и Бреля Эмболо. Сначала арбитр показал желтую карточку аргентинскому полузащитнику, однако после просмотра видеоповтора изменил решение и наказал Эмболо второй желтой карточкой за симуляцию.

Швейцарский нападающий был удален из поля, а его команда осталась в меньшинстве. В итоге сборная Швейцарии уступила Аргентине со счетом 1:3 и завершила выступление на чемпионате мира.

Эмболо стал лишь четвертым футболистом в истории мундиалов, получившим изъятие через вторую желтую карточку за симуляцию. После заявления IFAB, этот эпизод стал одним из самых резонансных судейских скандалов турнира, ведь международный орган фактически подтвердил, что действующие правила не позволяли арбитру менять решение именно таким образом.