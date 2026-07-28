Рішення рефері у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 викликало хвилю критики одразу після фінального свистка. Тепер міжнародні футбольні законодавці фактично підтвердили, що арбітр перевищив свої повноваження під час перегляду епізоду, пише Reuters.

IFAB пояснила, чому арбітр не мав права вилучати Емболо

Міжнародна рада футболу (IFAB) визнала, що друге попередження форварду збірної Швейцарії Брелю Емболо у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини було винесене з порушенням чинного протоколу VAR.

У заяві IFAB наголосили, що система відеоповторів не дозволяє переглядати саме рішення про призначення жовтої картки, якщо йдеться не про помилкову ідентифікацію футболіста. VAR може допомогти лише встановити, хто саме вчинив порушення, але не змінювати оцінку самого епізоду.

В організації зазначили, що експеримент із використанням правила помилкової ідентифікації для випадків симуляції на ЧС-2026 отримав позитивні відгуки. Водночас його ще не внесли до офіційного протоколу, тому застосовувати таку практику арбітри наразі не мають права.

Скандальне вилучення вплинуло на долю чвертьфіналу

На 72-й хвилині зустрічі між Аргентиною та Швейцарією виникла сутичка за участю Леандро Паредеса і Бреля Емболо. Спочатку арбітр показав жовту картку аргентинському півзахиснику, однак після перегляду відеоповтору змінив рішення та покарав Емболо другою жовтою карткою за симуляцію.

Швейцарський нападник був вилучений з поля, а його команда залишилася у меншості. У підсумку збірна Швейцарії поступилася Аргентині з рахунком 1:3 та завершила виступ на чемпіонаті світу.

Емболо став лише четвертим футболістом в історії мундіалів, який отримав вилучення через другу жовту картку за симуляцію. Після заяви IFAB цей епізод став одним із найрезонансніших суддівських скандалів турніру, адже міжнародний орган фактично підтвердив, що чинні правила не дозволяли арбітру змінювати рішення саме у такий спосіб.