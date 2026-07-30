Италия лишилась еще одного исторического клуба, оставившего заметный след в европейском футболе. Финансовые проблемы оказались настолько серьезными, что спасти команду уже не удалось, пишет Sky Sport Italia.

Брешию официально ликвидируют

Суд города Брешия официально начал процедуру ликвидации одноименного футбольного клуба. Таким образом завершается история команды, просуществовавшей 114 лет.

Причиной банкротства стали огромные финансовые проблемы. Общая сумма долгов клуба достигла около 20 миллионов евро, поэтому Брешия лишилась профессионального статуса.

Ситуация начала стремительно ухудшаться после сезона 2024/2025, когда команда вылетела из Серии B. Впоследствии клуб не получил аттестат для участия в Серии C, а из-за долгов был исключен из числа профессиональных клубов Италии.

Последний раз "Брешия" выступала в Серии А в сезоне 2019/2020, после чего так и не смогла вернуться в элитный дивизион.

За клуб выступали легенды мирового футбола

Несмотря на печальный финал, Брешия навсегда останется важной частью истории итальянского футбола. Самый яркий период клуб переживал в начале 2000-х годов, когда за него выступали сразу несколько мировых звезд.

Именно в футболке Брешии играли легендарный Роберто Баджо, будущий чемпион мира Андреа Пирло, нынешний известный тренер Хосеп Гвардиола и один из лучших бомбардиров Италии Лука Тони.

Для многих болельщиков именно тот состав стал символом клуба, который, несмотря на относительно скромные возможности, регулярно привлекал внимание всей футбольной Европы.