Магучих прервала победную серию на Бриллиантовой лиге после скандала с судьями

В шведском Стокгольме закончились соревнования седьмого этапа Бриллиантовой лиги. В секторе прыжков в высоту среди женщин за награды соревновались две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Впервые за долгое время на соревновании такого уровня победительницей стала не звездная уроженка Днепра. Она завоевала "серебро", уступив Николе Олислагерс, сообщает 24 Канал.

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Как выступили украинки в Стокгольме

Украинская рекордсменка мира после высоты 1,93 метра осталась в секторе только с представительницей Австралии, с которой и боролась за победу. Решающей стала планка на высоте 2,01 метра.

Никола Олислагерс сразу же ее покорила, а Ярослава Магучих выполнила неудачную первую попытку. После этого украинка хотела перенести высоту на 2,03 метра, но судьи неожиданно запретили ей это сделать.

Они объяснили это тем, что наша спортсменка слишком долго общалась со своим тренером и время для выполнения прыжка уже началось. Поэтому Ярославе снова пришлось прыгать предыдущую высоту, которая не позволила бы ей опередить австралийку.

Украинская легкоатлетка не справилась и со второй попытки, после чего все же перенесла планку. К сожалению, ей эта высота так и не покорилась, поэтому Магучих на этот раз осталась с "серебром".

Отметим, что Юлия Левченко с первых попыток смогла преодолеть стартовые для себя четыре высоты, но не справилась с планкой 1,93 метра. С таким результатом уроженка Бахмута заняла итоговое четвертое место, которое разделила с тремя другими легкоатлетками.

Бриллиантовая лига-2025, Стокгольм. Прыжки в высоту среди женщин

Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01 метра Ярослава Магучих (Украина) – 1,99 Мария Жодзик (Польша) – 1,93

Важно. Прервалась невероятная серия Ярославы Магучих, которая длилась с июля 2023 года. Она впервые не выиграла соревнования на открытом воздухе – тогда была "бронза" в Монако на этапе Бриллиантовой лиги.

Напомним, что накануне украинская легкоатлетка разорвала социальные сети драйвовым танцем под трендовый хит.