Звезду Ман Юнайтед взломали в соцсетях: начал оскорблять клуб и владельцев

Футболист Бруну Фернандеш потерял доступ к своей странице в сети X из-за хакерской атаки. Злоумышленники начали от его лица писать унизительные вещи о Манчестер Юнайтед.

Ситуация вышла из-под контроля: на странице появились размышления о криптовалютах, непристойные комментарии и спекуляции о трансферах. В конце концов клубу пришлось вмешаться, пишет 24 Канал со ссылкой на X-аккаунт Манчестер Юнайтед.

Что именно написали хакеры от имени Бруну?

Португалец не был очень активным в своем блоге: последняя запись была аж в октябре прошлого года, когда он сыграл 300-ый матч в футболке Ман Ю.

И вдруг "Бруну" начал спрашивать у подписчиков, в какую криптовалюту стоит инвестировать, потому что, мол, "Юнайтед в состоянии помойки", поэтому нужно где-то немного заработать.

Далее дела только ухудшились: псевдо-Фернандеш послал свой клуб на три буквы в названии криптокоина, посоветовал "избавиться от INEOS", критикуя владельцев "дьяволов", и вульгарно пошутил об Алише Леманн, которая считается самой красивой футболисткой планеты.

Кульминацией абсурда стало фото табло стадиона "Энфилд" в день матча Ливерпуль – Ман Ю, когда манкунианцы были биты со счетом 0:7. А довершили хакеры все громким инсайдом: "Криштиану уже пакует вещи". Переход Роналду в Юнайтед в третий раз точно не на горизонте.

Как отреагировали в Манчестер Юнайтед?

В команде поняли, что история со взломом аккаунта начала вредить имиджу "дьяволов", поэтому официально призвали болельщиков "ни при каких обстоятельствах каким-либо образом не контактировать с этой страницей".

Похоже, это помогло вернуть контроль над учетной записью: через несколько часов все странные и грубые посты оттуда исчезли.