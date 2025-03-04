Тренер Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин с Барселоной после двух матчей в запасе

В Лиге чемпионов начинается стадия 1/8 финала. В одной из пар на этом этапе между собой сыграют Бенфика и Барселона.

Перед этим поединком состоялась традиционная пресс-конференция. На ней наставник "орлов" отдельно высказался об украинском вратаре Анатолии Трубине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Record.

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Португалец рассчитывает на Трубина

Бруну Лаже подтвердил, что после двух матчей в запасе уроженец Донецка вернется в стартовый состав. Он надеется, что отдых пошел на пользу Анатолию и с новыми силами украинец сможет продемонстрировать свой максимум на поле:

Надеюсь завтра увидеть лучшего Трубина. Он получил небольшой психологический и физический отдых. Анатолий всегда хорошо показывал себя на тренировках и в матчах, но нам всем бывает нужен отдых. Перерыв время от времени получают все, а не только Трубин, но он является ценным игроком для команды.

Отметим, что первый поединок между Бенфикой и Барселоной состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч команды сыграют 11 марта.

К слову. Анатолий Трубин в нынешнем сезоне провел 35 игр на клубном уровне. Он пропустил 34 мяча и 16 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что Бенфика и Барселона уже встречались в основном этапе Лиги чемпионов-2024/2025. В январе каталонцы совершили яркий камбэк и одержали победу со счетом 5:4.