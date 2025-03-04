Перед цим поєдинком відбулася традиційна пресконференція. На ній наставник "орлів" окремо висловився про українського воротаря Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал із посиланням на Record.

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Португалець розраховує на Трубіна

Бруну Лаже підтвердив, що після двох матчів у запасі уродженець Донецька повернеться до стартового складу. Він сподівається, що відпочинок пішов на користь Анатолію та з новими силами українець зможе продемонструвати свій максимум на полі:

Сподіваюся завтра побачити найкращого Трубіна. Він отримав невеликий психологічний і фізичний відпочинок. Анатолій завжди добре показував себе на тренуваннях і в матчах, але нам усім буває потрібен відпочинок. Перерву час від часу отримують усі, а не тільки Трубін, але він є цінним гравцем для команди.

Зазначимо, що перший поєдинок між Бенфікою та Барселоною відбудеться 5 березня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь команди зіграють 11 березня.

До слова. Анатолій Трубін у нинішньому сезоні провів 35 ігор на клубному рівні. Він пропустив 34 м'ячі та 16 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Бенфіка та Барселона вже зустрічалися в основному етапі Ліги чемпіонів-2024/2025. У січні каталонці зробили яскравий камбек і здобули перемогу з рахунком 5:4.