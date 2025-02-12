Останется ли Салах в Ливерпуле: друг египтянина рассказал детали переговоров

В конце сезона-2024/2025 у Мохаммеда Салаха заканчивается контракт с "красными". Сейчас ходит немало слухов относительно будущего египтянина, однако пока нет конкретики.

Недавно инсайдеры дали информацию, что правый вингер согласовал все детали и даже подписал новое соглашение с клубом. Однако официального подтверждения этому до сих пор нет.

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Неутешительные новости для фанатов "красных"

Пролить свет на нынешнюю ситуацию попытался бывший футболист Ливерпуля Деян Ловрен, который является другом Мохаммеда Салаха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liverpool Echo. Хорват прокомментировал возможный уход египтянина из клуба и заявил, что сейчас все идет к тому, что главная звезда "красных" не будет продлевать контракт.

"Я могу рассказать детали. Салах считает, что в клубе есть некоторые недостатки, и я надеюсь, что они скоро будут решены. Но нынешняя реальность такова, что он скорее покинет клуб, чем продлит контракт.

Как-то я позвонил ему и сказал: "Мо, ты должен подумать о себе. Посмотри на все, что ты дал этому клубу, и то, что ты еще можешь дать". В конце концов, я пришел к выводу, что клуб недостаточно его уважает. Многое остается за кулисами, о чем фанаты не знают", – признался Ловрен.

Справка. Мохаммед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. В нынешнем сезоне египтянин провел 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 18 ассистов.

Отметим, что следующий поединок "красных" состоится 12 февраля в 21:30. Они будут противостоять в дерби Эвертону на "Гудисон Парк".