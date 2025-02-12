Нещодавно інсайдери дали інформацію, що правий вінгер узгодив усі деталі та навіть підписав нову угоду з клубом. Проте офіційного підтвердження цьому досі немає.

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Невтішні новини для фанатів "червоних"

Пролити світло на нинішню ситуацію спробував колишній футболіст Ліверпуля Деян Ловрен, який є другом Мохаммеда Салаха, повідомляє 24 Канал із посиланням на Liverpool Echo. Хорват прокоментував можливий відхід єгиптянина з клубу та заявив, що наразі все йде до того, що головна зірка "червоних" не буде продовжувати контракт.

"Я можу розповісти деталі. Салах вважає, що в клубі є деякі недоліки, і я сподіваюся, що вони скоро будуть вирішені. Але нинішня реальність така, що він швидше залишить клуб, ніж продовжить контракт.

Якось я зателефонував йому і сказав: "Мо, ти маєш подумати про себе. Подивися на все, що ти дав цьому клубу, і те, що ти ще можеш дати". Зрештою, я дійшов висновку, що клуб недостатньо його поважає. Багато чого залишається за лаштунками, про що фанати не знають", – зізнався Ловрен.

Довідка. Мохаммед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. В нинішньому сезоні єгиптянин провів 34 матчі на клубному рівні в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 18 асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок "червоних" відбудеться 12 лютого о 21:30. Вони протистоятимуть у дербі Евертону на "Гудісон Парк".