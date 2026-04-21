Фанаты устроили переполох: после полуфинала Кубка Украины толпа зрителей выбежала на поле

После финального свистка полуфинала Кубка Украины между Буковиной и Динамо болельщики массово выбежали на поле. Эмоции после игры в Тернополе вышли из-под контроля.

Поединок завершился уверенной победой киевлян со счетом 3:0, но главные события развернулись после матча. Атмосфера на стадионе мгновенно вспыхнула, когда фанаты выбежали к футболистам, передает 24 Канал.

Что произошло после финального свистка?

Сразу после завершения встречи болельщики выбежали на газон, игнорируя правила безопасности. Часть фанатов также использовала пиротехнику, что добавило ситуации еще большего накала.

Подобные инциденты не являются редкостью для эмоциональных кубковых матчей, однако на этот раз масштабы были довольно значительными. Стюарды и организаторы не могли остановить разбушевавшуюся толпу.

На поединке 1/2 Кубка в Тернополе присутствовали 14,5 тысяч болельщиков. Это рекорд посещаемости на украинских стадионах за все время полномасштабного вторжения.

Как разворачивался матч?

Сам полуфинал прошел под контролем Динамо, которое уверенно победило со счетом 3:0 и вышло в финал турнира.

Дублем в составе киевлян отметился Пономаренко, еще один гол на счету Волошина.

Несмотря на поражение, команда из Черновцов провела исторический кубковый путь, добравшись до полуфинала.

Соперник Динамо в финале определится завтра в противостоянии Металлиста 1925 и ФК Чернигов.