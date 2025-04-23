Буковина – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

В среду, 23 апреля, состоятся поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Первый финалист определится в противостоянии Буковина – Динамо.

Команды сыграют во Львове, поскольку домашняя арена "желто-черных" не соответствует установленным требованиям. Стартовый свисток на стадионе "Украина" прозвучит в 16:00, сообщает 24 Канал.

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Битва за финал

Для Буковины этот полуфинал будет первым в истории. До нынешнего сезона клуб из Черновцов никогда не пробивался даже в 1/4 финала.

Киевляне же добывали трофей Кубка Украины 13 раз. По этому показателю они уступают лишь Шахтеру, у которого на один титул больше.

К слову. Это будет седьмая официальная очная встреча между соперниками во времена независимой Украины. Пять раз сильнее оказывались динамовцы, а также была зафиксирована одна ничья. В последний раз клубы противостояли друг другу в далеком 1994 году.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Буковина – Динамо

Отметим, что во втором полуфинале встретятся Полесье и Шахтер. Их поединок должен начаться в 18:00.