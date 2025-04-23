Команди зіграють у Львові, оскільки домашня арена "жовто-чорних" не відповідає встановленим вимогам. Стартовий свисток на стадіоні "Україна" пролунає о 16:00, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Німецька модель": у Кубку України з футболу плануються кардинальні зміни формату

Битва за фінал

Для Буковини цей півфінал буде першим в історії. До нинішнього сезону клуб з Чернівців ніколи не пробивався навіть до 1/4 фіналу.

Кияни ж здобували трофей Кубка України 13 разів. За цим показником вони поступаються лише Шахтарю, в якого на один титул більше.

До слова. Це буде сьома офіційна очна зустріч між суперниками в часи незалежної України. П'ять разів сильнішими виявлялися динамівці, а також була зафіксована одна нічия. Востаннє клуби протистояли один одному в далекому 1994 році.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Буковина – Динамо

Зазначимо, що у другому півфіналі зустрінуться Полісся та Шахтар. Їх поєдинок має розпочатися о 18:00.