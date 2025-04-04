Робота над цим ведеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке. Для повернення зацікавленості глядачів і самих клубів організатори планують змінити формат турніру.
Читайте також Клуб Першої ліги підписав сина легенди світового футболу: коли може дебютувати в Україні
Що зміниться
Він може зазнати суттєвих змін і бути запровадженим уже з сезону-2025/2026. Наразі робоча група в УАФ розробляє новий формат, який має бути приблизно таким:
- На першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків, що дасть додатковий шанс для аматорських команд;
- На стадії 1/32 фіналу в боротьбу вступатимуть 12 клубів УПЛ, а в 1/16 до них долучаються ще чотири, які є учасниками єврокубків;
- Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі;
- Всі поєдинки відбуватимуться на полях команд із нижчих дивізіонів;
- На всіх раундах використовується максимально сліпий жереб без розмежування сіяних і несіяних, тож гранди можуть зіграти вже в 1/16 фіналу;
- Скасовується додатковий час – у разі нічиєї одразу пробиваються пенальті.
Важливо. Зміни в форматі Кубка України будуть підтверджені після ухвалення остаточного рішення робочою групою УАФ. Тож це ще не офіційна його версія.
Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України-2024/2025 з футболу. Базовий день проведення ігор – 23 квітня.