У четвер, 3 квітня, у Будинку футболку відбулось жеребкування півфінальних пар Кубка України-2024/2025. Своїх суперників дізнались: Буковина, Динамо, Шахтар та Полісся, повідомляє 24 канал.

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Шлях команд до півфіналу

У півфінал Кубка України неочікувано вийшла Буковина. Чернівецький клуб розпочав свій шлях у турнірі з першого кола, здолавши Ниву, Прикарпаття, Миколаїв, Пробій та Вікторію.

Шахтар, Полісся та Динамо стартували у Кубку України з 1/8 фіналу. Донеччани обіграли Зорю та Олександрію, "вовки" перемогли Кривбас, Верес. Підопічні Олександра Шовковського протистояли Ворсклі та Руху.

Результати жеребкування

Буковина (Чернівці) – Динамо (Київ)

Полісся (Житомир) – Шахтар (Донецьк)

Матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 23 квітня.