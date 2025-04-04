Клуб із Тарасівки оголосив про підписання контракту з Ромаріньйо – сином чемпіона світу-1994 у складі збірної Бразилії Ромаріо, інформує 24 Канал із посиланням на соцмережі ЮКСА. Він долучився до команди на правах вільного агента.

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Що відомо про новачка

Деталі угоди з українським клубом не повідомляються. 31-річний футболіст гратиме під 11 номером.

Ромаріньйо – вихованець Васку да Гами. Він виступає на позиції відтягнутого форварда або ж центрального нападника.

Протягом кар'єри переважно грав за бразильські клуби. Також має досвід виступів у Японії та Болівії.

Останнім його клубом була "Америка Ріо-де-Жанейро". За неї Ромаріньйо виступав до кінця 2024 року, після чого сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Зазначимо, що бразилець зустрічається з колишньою дівчиною зірки Реала Вінісіуса Жуніора. Вона також буде жити в Україні та вже публікувала фотографії з Києва.

Цікаво. Батько новачка ЮКСА – колишній гравець збірної Бразилії. Ромаріо ставав найкращим футболістом тріумфального для "селесао" чемпіонату світу-1994. Він є альтернативним володарем "Золотого м'яча-1994" від France Football. Його вручили постфактум, адже до 1995 року нагороджували тільки європейців.

Дебютувати на клуб з Тарасівки Ромаріньйо може 5 квітня у виїзному матчі проти Епіцентра. Стартовий свисток пролунає о 12:00.