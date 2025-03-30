Разом з 31-річним нападником у Київ перебралась його дівчина Біа Мішель. 24 канал пропонує познайомитись з гарячою коханою бразильского футболіста та новачка українського клубу.

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Що відомо про Біа Мішель

Біа Мішель користується високою популярністю, маючи 1,6 мільйона підписників у соціальних мережах. Кохана Ромаріньо займається танцями та активно веде власний блог.

Тепер Мішель ділиться з фоловерами моментам з життя в Україні. Дівчина розповідає про свої емоціями та планує показувати архітектуру та визначні пам'ятки нашої країни.

Біа Мішель / Фото з інстаграму дівчини

Цікаво, що раніше Біа Мішель зустрічалась з іншим бразильським футболістом. Блогерка перебувала у стосунках із зіркою мадридського Реала Вінісіусом Жуніором.