Вместе с 31-летним нападающим в Киев перебралась его девушка Биа Мишель. 24 канал предлагает познакомиться с горячей возлюбленной бразильского футболиста и новичка украинского клуба.

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Что известно о Биа Мишель

Биа Мишель пользуется высокой популярностью, имея 1,6 миллиона подписчиков в социальных сетях. Возлюбленная Ромариньо занимается танцами и активно ведет собственный блог.

Теперь Мишель делится с фолловерами моментам из жизни в Украине. Девушка рассказывает о своих эмоциями и планирует показывать архитектуру и достопримечательности нашей страны.

Биа Мишель / Фото из инстаграма девушки

Интересно, что ранее Биа Мишель встречалась с другим бразильским футболистом. Блогерша находилась в отношениях со звездой мадридского Реала Винисиусом Жуниором.