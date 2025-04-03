У 29-річного нападника з'явився варіант з трансфером в клуб з українського чемпіонату. Яремчуком зацікавився один з лідерів елітного дивізіону країни, повідомляє 24 канал із посиланням на TransferFeed.

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Цікавий варіант для Яремчука

Олімпіакос планує продати Романа Яремчука в літнє трансферне вікно. Попри високу результативність у клубі не мають намірів залишати українського форварда.

За ситуацією у грецькому клубі довкола нападника активно стежить донецький Шахтар. "Гірники" можуть оформити трансфер Романа Яремчука влітку 2025 року.

До слова. Роман Яремчук є вихованцем Динамо та грав на правах оренди за Олександрію. 29-річний форвард також виступав у європейських клубах – Гент, Бенфіка, Брюгге та Валенсія.

У поточному сезоні Роман Яремчук зіграв за Олімпіакос у 27 матчах в усіх турнірах. Український форвард має у своєму активі вісім забитих м'ячів та дві результативні передачі.