Роман Яремчук з'явився на полі з перших хвилин. Український форвард "червоно-білих" зміг відзначитись результативними діями, повідомляє 24 канал.
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Розриває принципового суперника
Роман Яремчук пішов у активний пресинг на воротаря Панатінаїкоса. Старання українського форварда допомогли команді відкрити рахунок на першій хвилині матчу.
Воротар команди суперника вибивав м'яч під тиском Яремчука. Однак влучив в українського нападника Олімпіакоса. Після чого спортивний снаряд опинився у воротах.
Гол Романа Яремчука: дивіться відео
На 51-й хвилині матчу Роман Яремчук оформив дубль. Таким чином рахунок на табло став 3:1.
Другий гол Романа Яремчука: дивіться відео
У поточному сезоні Роман Яремчук зіграв у 26 матчах за Олімпіакос в офіційних турнірах. Голи у ворота Панатінаїкоса стали сьомим та восьмим для українця у складі "червоно-білих", також він оформив дві результативні передачі.