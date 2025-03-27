Вже кілька місяців керівництво Оліампіакосу думає, що робити з Романом Яремчуком. У клубі задумувались над продажем футболіста.

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Яремчук може змінити клу бну прописку

Керівництво Олімпіакосу визначило футболістів, які влітку підуть на продаж. Одним з них буде Яремчук, який не виправдав очікувань тренерського штабу пише 24 канал з посиланням на Sport24.gr.

В Олімпіакосі незадоволені відсутністю стабільності у грі українця та його високою зарплатою. У головного тренера є кращі кандидати на позицію форварда.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 26 матчів у всіх турнірах, де забив 6 голів та віддав три результативні передачі.