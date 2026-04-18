Историческое возвращение: Буковина в Премьер-лиге впервые за 32 года

Черновицкий футбольный клуб Буковина официально обеспечил себе повышение в Украинскую Премьер-лигу. Команда досрочно гарантировала место в элитном дивизионе украинского футбола за шесть туров до завершения сезона в Первой лиге.

Последний раз черновицкая команда выступала в элитном дивизионе в сезоне 1993/1994, когда турнир назывался Высшей лигой – с тех пор прошло 32 года. Об этом сообщили в клубе.

Смотрите также УПЛ 2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Что известно о возвращении Буковины в УПЛ?

Досрочная путевка в УПЛ стала возможной после того, как Левый Берег, занимавший третье место, сыграл вничью с Нивой. Это гарантирует, что Буковина не опустится ниже второго места, что обеспечивает повышение. Сейчас команда Сергея Шищенко является единоличным лидером Первой лиги с 66 очками, что дает ей реальные шансы выиграть чемпионат.

Разница в турнирной таблице значительная: Левый Берег, идущий третьим, отстает на 19 очков, а второй Черноморец – на 12 очков.

В сезоне 2025/2026 команда установила рекорд Первой лиги, одержав 13 побед подряд, и демонстрирует безупречный результат: 21 победа, 3 ничьи, ни одного поражения. Кроме того, Буковина вышла в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с Динамо.

До завершения чемпионата осталось 6 туров. Если черновчане не потерпят поражений в этих матчах, они повторят легендарное достижение лондонского Арсенала, который выиграл английскую Премьер-лигу без единого поражения за сезон.

Что известно о Кубке Украины?

В полуфинале Кубка Украины встретятся четыре команды: две из УПЛ – Динамо и Металлист 1925, а также два представителя Первой лиги – Буковина и Чернигов.

Полуфинальные матчи: