Бывшая жена легенды Динамо пожаловалась на состояние музея Лобановского

Бывшая жена Владислава Ващука Маргарита Сичкарь рассказала об ужасном состоянии музея Валерия Лобановского в его родной школе в Киеве. Несмотря на все усилия, никто из известных воспитанников тренера не захотел привести в порядок место памяти Мастера.

По словам Сичкар в интервью YouTube-проекту Дмитрия Гордона, она обращалась по этому поводу к президенту УАФ Андрею Шевченко. Но лучший футболист независимой Украины помог лишь небольшой суммой денег.

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Что не так с музеем Лобановского в школе?

Сичкарь рассказала, что музей Валерия Лобановского расположен в школе, где учился будущий выдающийся тренер, под номером 319. Но состояние этого помещения женщина характеризует как "позор".

Вместо достойного места для увековечения памяти о Мэстре там находится маленькая тесная комната с плесенью. А сама школа имеет плохую репутацию: Сичкарь утверждает, что там учатся "те, кого исключили из всех других школ".

Бывшая жена Ващука разработала проект организации в школе нормального музея в хорошем большом помещении, но для этого требовалась поддержка футбольных деятелей. Она обращалась к Сергею Реброву, к Андрею Шевченко.

В итоге от президента УАФ на эту инициативу поступила 1 тысяча долларов, что Сичкарь назвала "позором".

Не знаю, будет ли ещё такой тренер в истории Украины. Давайте создадим музей, почтим его память. Я готова на всё. Мы не до конца отдали должное этому человеку,

– подчеркивает Сичкар.

Где сейчас Владислав Ващук?

Бывший игрок "Динамо" — один из футболистов, которые после начала полномасштабного вторжения встали на защиту своей страны.

В 2023 году он вступил в ряды бригады "Буревой" в составе Национальной гвардии Украины. К этому решению Ващука подтолкнуло то, что в начале большой войны его дом в Гостомеле был оккупирован россиянами, поэтому он, по его собственным словам, "увидел русский мир и хочет, чтобы в моей стране такого больше не было".