За словами Січкар в інтерв'ю ютуб-проєкту Дмитра Гордона, вона зверталася з цього приводу до президента УАФ Андрія Шевченка. Але найкращий футболіст незалежної України допоміг лише невеликою сумою грошей.
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Що не так з музеєм Лобановського у школі?
Січкар розповіла, що музей Валерія Лобановського розташований у школі, де навчався майбутній видатний тренер, під номером 319. Але стан цього приміщення жінка характеризує як "ганьбище".
Замість гідного місця вшанування пам'яті про Метра там маленька тісна кімната з пліснявою. А сама школа має погану репутацію: Січкар стверджує, що там навчаються "ті, коли виключили з усіх інших шкіл".Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Ексдружина Ващука мала проєкт організації у школі нормального музею у хорошому великому приміщенні, але для цього потрібна була підтримка футбольних людей. Вона зверталася до Сергія Реброва, до Андрія Шевченка.
Зрештою від президента УАФ на цю ініціативу пішла 1 тисяча доларів, що Січкар назвала "ганьбою".
Не знаю, чи буде ще такий тренер в історії України. Давайте зробимо музей, вшануємо пам'ять. Я все готова зробити. Ми не до кінця віддали належне цій людині,
– наголошує Січкар.
Де зараз Владислав Ващук?
Колишній гравець Динамо є одним з футболістів, які після початку повномасштабного вторгнення стали на захист своєї країни.
У 2023 році він вступив до лав бригади "Буревій" у складі Національної Гвардії України. До цього рішення Ващука спонукало те, що на початку великої війни його будинок у Гостомелі був окупований росіянами, тож він, за власними словами "бачив руський мір і хоче, щоб в моїй країні такого більше не було".