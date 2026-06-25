За словами Січкар в інтерв'ю ютуб-проєкту Дмитра Гордона, вона зверталася з цього приводу до президента УАФ Андрія Шевченка. Але найкращий футболіст незалежної України допоміг лише невеликою сумою грошей.

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Що не так з музеєм Лобановського у школі?

Січкар розповіла, що музей Валерія Лобановського розташований у школі, де навчався майбутній видатний тренер, під номером 319. Але стан цього приміщення жінка характеризує як "ганьбище".

Замість гідного місця вшанування пам'яті про Метра там маленька тісна кімната з пліснявою. А сама школа має погану репутацію: Січкар стверджує, що там навчаються "ті, коли виключили з усіх інших шкіл".

Ексдружина Ващука мала проєкт організації у школі нормального музею у хорошому великому приміщенні, але для цього потрібна була підтримка футбольних людей. Вона зверталася до Сергія Реброва, до Андрія Шевченка.

Зрештою від президента УАФ на цю ініціативу пішла 1 тисяча доларів, що Січкар назвала "ганьбою".

Не знаю, чи буде ще такий тренер в історії України. Давайте зробимо музей, вшануємо пам'ять. Я все готова зробити. Ми не до кінця віддали належне цій людині,

– наголошує Січкар.

Де зараз Владислав Ващук?

Колишній гравець Динамо є одним з футболістів, які після початку повномасштабного вторгнення стали на захист своєї країни.

У 2023 році він вступив до лав бригади "Буревій" у складі Національної Гвардії України. До цього рішення Ващука спонукало те, що на початку великої війни його будинок у Гостомелі був окупований росіянами, тож він, за власними словами "бачив руський мір і хоче, щоб в моїй країні такого більше не було".