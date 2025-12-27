В результате вооруженного нападения погибла также девушка спортсмена. Этот инцидент очень поразил одноклубника погибшего защитника, которые вместе играли за местную Барселону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario Sur.

Кто решил завершить карьеру?

Бывший футболист сборной Эквадора Фелипе Кайседо заявил, что теперь собирается повесить бутсы на гвоздь. На его решение повлияло именно убийство Пинейды.

Вероятнее всего, я завершу карьеру, не планирую продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко меня потрясла, и я больше не хочу иметь ничего общего с футболом. Я не останусь в Барселоне. Я человек момента: когда решил приехать сюда, руководствовался больше сердцем, чем головой. Если бы думал головой, возможно, вообще не приехал,

– заявил Кайседо.

Отметим, что за несколько часов до гибели Пинейда делал официальный запрос о предоставлении особой защиты. Он сделал это в связи с угрозами, которые поступали в его адрес.

После вооруженного нападения Марио и его возлюбленная погибли на месте. С ними также была мать игрока – она получила ранения, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Справка. Марио Пинейда большую часть своей карьеры провел в Барселоне Гуаякиль. Он сыграл за этот клуб 224 матча, дважды став с ним чемпионом Эквадора.

Что известно о Фелипе Кайседо?