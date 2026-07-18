Церемония закрытия ЧМ-2026 – во сколько начнется шоу и где смотреть онлайн

Турнир, которого ждали четыре года и который стал самым продолжительным в истории чемпионатов мира, подходит к концу. Впереди – главный матч Мундиаля – финал.

В решающем матче за титул чемпиона мира сойдутся сборные Испании и Аргентины. Впрочем, перед началом финала состоится торжественная церемония закрытия чемпионата мира-2026, сообщает 24 Канал.

Во сколько начнется шоу

В воскресенье, 19 июля, на стадионе "Мет-Лайф Стадиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится церемония закрытия ЧМ-2026. Праздничное шоу начнется за 90 минут до финального матча между сборными Испании и Аргентины в 20:30 по киевскому времени.

ФИФА подготовила масштабную развлекательную программу, вдохновленную форматом американского Суперкубка. Она будет состоять из двух частей: предматчевой церемонии закрытия и специального шоу в перерыве финала.

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу ФИФА официально продлила перерыв между таймами, чтобы провести полноценный музыкальный концерт в формате Half-time Show.

Где смотреть онлайн

В Украине прямую трансляцию церемонии закрытия, аналитической студии и финального матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Эфир начнется в 20:20, а стартовый свисток финала прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно: