Матч состоится в воскресенье, 19 июля. О том, в котором часу начнется решающий матч чемпионата мира, расскажет 24 Канал.

Во сколько начнется матч Испания – Аргентина

Поединок пройдет на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси, США.

Расписание (по киевскому времени):

20:30 – начало развлекательного шоу на стадионе с участием мировых звезд. За 90 минут до матча также начнется торжественная церемония закрытия ЧМ-2026.

20:45 – начало предматчевой аналитической студии MEGOGO с ведущей Александрой Кучеренко и экспертами: Александром Головко и Романом Бебехом.

22:00 – стартовый свисток финального матча.

Комментировать решающую битву за титул чемпиона мира будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. В перерыве матча запланировано масштабное музыкальное шоу, поэтому отдых команд может длиться дольше обычных 15 минут.

Где смотреть трансляцию матча Испания – Аргентина