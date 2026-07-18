Матч відбудеться у неділю, 19 липня. Про те, о котрій стартує вирішальна гра Мундіалю, розповість 24 Канал.

О котрій розпочнеться матч Іспанія – Аргентина

Поєдинок прийматиме стадіон "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі, США.

Розклад (за київським часом):

20:30 – старт розважального шоу на стадіоні за участю світових зірок. За 90 хвилин до матчу також розпочнеться урочиста церемонія закриття ЧС-2026.

20:45 – початок передматчевої аналітичної студії MEGOGO з ведучою Олександрою Кучеренко та експертами: Олександром Головком та Романом Бебехом.

22:00 – стартовий свисток фінального поєдинку.

Коментувати вирішальну битву за титул чемпіона світу будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. У перерві матчу заплановане масштабне музичне шоу, тому відпочинок команд може тривати довше за звичні 15 хвилин.

Де дивитися трансляцію матчу Іспанія – Аргентина