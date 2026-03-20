Мало кто знает, но Чак Норрис был спортсменом – его история с Брюсом Ли – легендарна

В пятницу, 20 марта, на 86-м году жизни скончался американский мастер боевых искусств Чак Норрис. Многие знали его благодаря актерской карьере, однако он также был тесно связан со спортом.

О спортивной карьере Чака Норриса и знаменитой встрече с Брюсом Ли рассказывает 24 канал.

Чак Норрис и боевые искусства

Норрис – американский мастер боевых искусств, который сделал огромный вклад в популяризацию каратэ и боевого кино. После службы в Воздушных силах США он начал тренировки боевых искусств во время службы в Южной Корее, где впервые изучал техники Tang Soo Do и другие боевые стили.

Норрис снискал славу как чемпион каратэ, побеждал в многочисленных турнирах и обладал черными поясами в таких дисциплинах, как каратэ, тхэквондо, бразильское джиу-джитсу и дзюдо.

В 1960-х – 1970-х годах он также развил собственную систему боевого искусства – Chuck Norris System (ранее известную как Chun Kuk Do), основав организацию United Fighting Arts Federation для распространения этого стиля по всему миру.

Чак Норрис и Брюс Ли

По данным Grunge, мужчины впервые встретились на Открытом чемпионате США по каратэ 1967 года в Мэдисон-сквер-гарден. Там Ли показал свое мастерство, а Норрис одержал победу в турнире.

Норрис дебютировал в кинематографе в конце 1960-х и получил широкую известность благодаря ролям в фильмах боевого жанра. Его появление в культовом фильме "Путь дракона" (1972) рядом с Брюсом Ли стало определяющим для его карьеры и способствовало закреплению образа "настоящего мастера боевых искусств" в массовой культуре.

Именно в этой ленте он сыграл антагониста – мастера каратэ по имени Коулт. Кульминацией фильма стала масштабная боевая сцена между героями Ли и Норриса в Колизее в Риме – одну из самых узнаваемых в истории боевых искусств на экране.

Как отмечают на ScreenRant, многие поклонники спорили о том, кто победил бы в реальном бою, Чак Норрис или Брюс Ли.

На самом деле между ними не было настоящего серьезного боя. Во время их тренировок случалось лишь небольшое спарринг, которое оба считали далеко не настоящим поединком.

В документальном фильме Брюс Ли: Проклятие дракона (1993) упоминается участие Чака Норриса в тренировках вместе с Брюсом Ли и в фильме "Путь Дракона".

